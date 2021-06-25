В Белоруссии анонсировали ответные меры на санкции Евросоюза

Минск, 25 июня. Минск в ближайшие недели запустит в действие ответные меры на санкции Евросоюза. Об этом заявили в МИД Белоруссии.

Содружеству следует понять, что не стоит вести диалог с республикой на языке давления и санкций, отметили в ведомстве. Минск готов к сотрудничеству со странами, которые видят в нем партнера.

Ранее в МИД Белоруссии указали на попытки Запада раскрутить санкционную спираль. В ведомстве добавили, что объявленные против республики ограничительные меры не будут иметь ожидаемого результата.