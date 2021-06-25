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Французы возмутились появлением эсминца Defender ВМС Британии у берегов Крыма

  /   Обновлено: 25 июня 2021 10:51
Армия
Французы возмутились появлением эсминца Defender ВМС Британии у берегов Крыма
wikipedia.org  /  Royal Navy - Defence Images

Париж, 25 июня. Читатели французской газеты Le Figaro сочли возмутительным вторжение эсминца Defender ВМС Британии в территориальные воды России.

Прежде всего информация о том, что британский эсминец Defender пересек границу Украины, а не РФ, не убедила большинство французских комментаторов.

«Эта территория принадлежит России!», — отметила Cororleva.

Другой читатель предложил в следующий раз топить судно без предупреждения, поскольку Британия все отрицает, а некоторые комментаторы связали визит корабля с прошедшей встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Этот инцидент продемонстрировал недовольство английских вассалов недавним саммитом Путина и Байдена», — написал читатель Le Figaro.

Arnold Mazirat подчеркнул, что Великобритания враждебно настроена против русских еще с XIX века.

«В результате этого инцидента они стыдливо опустили глаза и быстро покинули чужую территорию. Путин вновь победил!», — заключил другой комментатор.

Напомним, Минобороны РФ накануне сообщило о том, что эсминец Defender ВМС Британии нарушил границу, войдя во внутренние воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы со стороны российской приграничной службы судно было вынуждено покинуть территорию страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон мог согласовать с Вашингтоном проход британского эсминца Defernder в акватории Черного моря.

Также сообщалось, что ракетный эсминец Lаbооn ВМС США начал переход из Черного в Средиземное море после завершения патрулирования, передает сайт 360tv.ru.

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