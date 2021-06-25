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«Этот день в истории». Что произошло 25 июня, праздники, факты, люди

ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 25 июня, праздники, факты, люди

«Морские волки» празднуют сегодня профессиональный праздник. Если у вас есть знакомые в этой сфере — это отличный повод их поздравить. День моряка отмечают 25 июня. Утвержден он был 11 лет назад. Поздравления принимают работники торгового флота, где задействовано около полутора миллионов россиян.

Сегодня же отмечается Всемирный день витилиго. Это нарушение пигментации кожи, которым страдают примерно 2% населения. Заболевание преимущественно передается по наследству. 

В этот же день около пяти столетий назад был принят первый документ лютеранства. 28 вероучительных положений вошли в его основу. А в прошлом году эта дата закрепилась в российской истории, как день принятия поправок к Конституции РФ. 

Подробнее обо всем этом и не только расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».

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россия культура история этот день в истории интересные факты
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