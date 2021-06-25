В пресс-клубе «Петербургский уикенд» обсудят ЧЕ-2020, инцидент с Defender и вакцинацию

Причины вылета российской сборной с чемпионата Европы по футболу, инцидент с британским эсминцем у российских берегов, принудительную вакцинацию от COVID-19, наводнение в Крыму и жару в России, а также вопросы международной повестки и региональные проблемы — все это обсудят гости пресс-клуба «Петербургский уикенд» в два этапа: в официальной части с онлайн-трансляцией и в кулуарах, тет-а-тет.

В заседании пресс-клуба примут участие:

— Иван Власов, генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»;

— Алексей Игонин, российский футболист, вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат Законодательного собрания Ленинградской области;

— Роман Плюсов, ведущий телеканала «Россия-24»;

— Иван Лосев, шеф-редактор спортивной редакции телеканала «Санкт-Петербург»;

— Алексей Суконкин, писатель, военный обозреватель.

Модератором заседания пресс-клуба выступит Вадим Манукян, журналист, автор и ведущий проектов ФАН «Давай поговорим» и «JourФак».

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960-243-88-94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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