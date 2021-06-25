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В Верховной раде опровергли слухи о досрочных президентских выборах

  /   Обновлено: 25 июня 2021 10:54
Политика
В Верховной раде опровергли слухи о досрочных президентских выборах
Pr Scr youtube.com

Киев, 25 июня. Информацию о возможном проведении на Украине досрочных президентских выборов прокомментировал спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Спикер Рады заявил, что информация о подготовке и проведении досрочных выборов в стране не является достоверной. В случае, если украинский президент Владимир Зеленский объявит их, он навсегда закроет себе путь к президентству, добавил Разумков в ходе пресс-конференции «Парламентаризм. Конституция. Независимость».

«Закон запрещает баллотироваться в президенты кандидату который перед этим был президентом и объявил о досрочных выборах», — отметил он.

Кроме того, Разумков добавил, что официальный Киев не станет проводить референдум по отказу от Донбасса. Он отметил, что закон не позволяет воплотить в жизнь такой вариант развития событий. Однако на голосование можно вынести вопрос о замораживании ситуации в ЛДНР.

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