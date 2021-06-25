Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июня 11:54
11:51
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
11:49
Армия
В Sohu рассказали, почему новейшая подлодка ВМФ РФ «Князь Олег» наводит ужас на США
11:48
Экономика
Операторами финансовых услуг решили стать банки и брокеры
11:46
Общество
Израиль вернулся к обязательному ношению масок в закрытых пространствах
11:46
Политика
Президент Китая анонсировал встречу с Путиным
11:45
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки SSJ-100 в Краснодаре
11:41
Происшествия
Силовики готовятся к штурму квартиры, где заперся с гранатой житель Казани
11:40
Общество
Экологи рассказали, как Дагестан загрязняет Каспийское море
11:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти инспектора ДПС во время погони
11:36
Происшествия
Молодого мигранта зарезали в день рождения после ссоры в петербургском кафе
Все новости

Психологи продолжают оказывать помощь пострадавшим от подтопления в Крыму

Происшествия
Психологи продолжают оказывать помощь пострадавшим от подтопления в Крыму
mchs.rk.gov.ru  /  Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Ялта, 25 июня. Психологи МЧС России оказывают необходимую помощь пострадавшим при подтоплении в Крыму. В Ялте и Керчи работают сразу две группы специалистов — 10 человек. Они не только оказывают экстренную психологическую и адресную помощь, но и занимаются информационной поддержкой тех, по кому ударила стихия.

«Продолжает работать в круглосуточном режиме телефон доверия 8 (3652) 55-09-04, по которому можно получить всю необходимую информацию о месторасположении ПВР, обстановке в зоне подтоплений и конкретные рекомендации специалистов», — рассказали ФАН в пресс-службе МЧС России.

По последним данным, экстренную психологическую помощь оказали 150 жителям региона. Только за последние сутки было зафиксировано 30 обращений.

Жители Керчи могут обратиться к специалистам по номерам: +7 978-554-30-76 и +7 978-554-31-16. Прием заявлений осуществляется по адресу: город Керчь, улица Кирова, 5, кабинет № 104, с 8:00 до 17:00.

Пострадавшие жители Ялты могут обращаться по следующим номерам: (3654) 34-30-03, +7 978-902-89-35, +7 978-902-89-29. Прием заявлений от граждан ведется по адресу: город Ялта, улица Московская, 45, с 9:00 до 18:00.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Психологи продолжают оказывать помощь пострадавшим от подтопления в Крыму
мчс крым наводнение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru