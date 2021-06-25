Психологи продолжают оказывать помощь пострадавшим от подтопления в Крыму

Ялта, 25 июня. Психологи МЧС России оказывают необходимую помощь пострадавшим при подтоплении в Крыму. В Ялте и Керчи работают сразу две группы специалистов — 10 человек. Они не только оказывают экстренную психологическую и адресную помощь, но и занимаются информационной поддержкой тех, по кому ударила стихия.

«Продолжает работать в круглосуточном режиме телефон доверия 8 (3652) 55-09-04, по которому можно получить всю необходимую информацию о месторасположении ПВР, обстановке в зоне подтоплений и конкретные рекомендации специалистов», — рассказали ФАН в пресс-службе МЧС России.

По последним данным, экстренную психологическую помощь оказали 150 жителям региона. Только за последние сутки было зафиксировано 30 обращений.

Жители Керчи могут обратиться к специалистам по номерам: +7 978-554-30-76 и +7 978-554-31-16. Прием заявлений осуществляется по адресу: город Керчь, улица Кирова, 5, кабинет № 104, с 8:00 до 17:00.

Пострадавшие жители Ялты могут обращаться по следующим номерам: (3654) 34-30-03, +7 978-902-89-35, +7 978-902-89-29. Прием заявлений от граждан ведется по адресу: город Ялта, улица Московская, 45, с 9:00 до 18:00.