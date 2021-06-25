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Эфир: Композитор Болдачев рассказывает про «Теорию струн»

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:29
Общество
Эфир: Композитор Болдачев рассказывает про «Теорию струн»
Фото из личного архива Александра Болдачева  / 

В пятницу, 25 июня, с 11:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс конференция композитора и арфиста Александра Болдачева, который рассказывает о «Теории струн».

Брифинг солиста Большого театра России, художественного руководителя Цюрихского фестиваля арф, эксклюзивного артиста арфового дома Salvi Harps Александра Болдачева посвящен его авторскому циклу и открытию собственного продюсерского центра.

Музыкант рассказывает о программе предстоящего концерта в Малом зале филармонии, о своем авторском цикле в концертной локации musicAeterna в Доме радио, об открытии продюсерского дома «Теория струн» и о его деятельности.

Александр Болдачев — музыкант с мировым именем, один из наиболее востребованных арфистов современности, участник торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, музыкальный руководитель спектакля «Ахматова» в «Гоголь-центре» и др.

Музыкант — обладатель множества наград в области исполнительства и композиции, среди которых премии «Британские блестящие дарования» (впервые премия была вручена не гражданину Великобритании), австрийская ProEuropa (за выдающийся талант и вклад в развитие европейского искусства), участник международных фондов в Швейцарии, Франции и России. В дискографии музыканта несколько сольных и камерных альбомов. Болдачев ведет активную концертную деятельность: он выступает с сольными концертами и мастер-классами в более чем 30 странах на пяти континентах.

Эфир: Композитор Болдачев рассказывает про «Теорию струн»
Фото из личного архива Александра Болдачева  / 

Композиторская деятельность Александра Болдачева сконцентрирована на расширении арфового репертуара собственными произведениями и переложениями. В его дискографии несколько сольных и камерных альбомов. В 2015 году в составе созданной им группы Game of Tones музыкант стал лауреатом премии швейцарского телевидения Prix Walo. Музыкант выступает с крупнейшими оркестрами мира, пишет песни в современном стиле, сочиняет музыку к драматическим спектаклям и короткометражным фильмам.

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музыка чм-2018 медиагруппа патриот александр болдачев арфист
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