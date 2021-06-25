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«Путин не сдает интересы страны»: французы раскритиковали речь Макрона о ценностях

  /   Обновлено: 25 июня 2021 02:56
Политика
«Путин не сдает интересы страны»: французы раскритиковали речь Макрона о ценностях
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 25 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о требовательном диалоге с Россией, в котором ЕС не откажется от своих ценностей. Однако французы не оценили высказывание своего лидера.

Президент в ходе саммита обратился к главам европейских государств. В своей речи он заявил, что Европа должна сохранить свои интересы. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Пусть Макрон не беспокоится: Путину нравится вести диалог, и он никогда не сдает ни один из интересов своей страны и ни одну из ее ценностей», — заявил пользователь remez.

Читатель Peut-être не понимает, отношение к геям и лесбиянкам является тоталитаризмом или ценностями. По его мнению, Европейский Союз отдал свои страны хулиганству и иммиграции, и это «разгильдяйская вседозволенность».

«Извините, господин президент, но мои ценности — это старая вера в универсальность достижений французской и в целом европейской цивилизаций, Европа христианской демократии, права человека и гражданина из нашей французской Декларации… И эти мои ценности противостоят вашим, которые являются еще и «святынями» руководства ЕС и других начальников», — написал DIABLOV.

Он считает, что ценности Макрона принесли англо-саксонские элиты. К ним относится навязывание ЛГБТ и разделение социума на общины.

«Какой-то там мультикультурализм, индивидуализм, консюмеризм. Короче, ваши ценности — это не мои ценности. И больше того: ваши ценности — это не ценности Европы», — добавил читатель.

Ранее стало известно, что МИД РФ Сергей Лавров оценил европейское предложение о проведении саммита с Россией.

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