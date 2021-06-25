Российский аналитик рассказал, как обеспечить себе пассивный доход

Москва, 25 июня. Портфель для пассивного дохода можно собрать самостоятельно при небольшом уровне риска, рассказала аналитик из ГК «Финам» Юлия Афанасьева.

Лучший способ обеспечить себе пассивный доход — собрать портфель из надежных облигаций и индексного инвестирования, отметила специалист в беседе с «Прайм». Не менее важно знать, куда вкладывать средства точно не стоит. Например, если имеется цель добиться пассивного дохода — не следует прибегать к дивидендным российским акциям.

Если избрать этот инструмент, то следует быть готовым, что портфель нужно перекладывать несколько раз в год и мониторить чуть ли не ежедневно. Не исключено, что выгоднее обратиться к профессионалу, посоветовала аналитик.

Россияне после пандемии изменили свое отношение к кредитам. Недавно проведенное исследование показало, что должники стали энергичнее гасить долги по задолженностям.