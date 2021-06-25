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Российский аналитик рассказал, как обеспечить себе пассивный доход

Общество
Российский аналитик рассказал, как обеспечить себе пассивный доход
pixabay.com  /  Evgeny

Москва, 25 июня. Портфель для пассивного дохода можно собрать самостоятельно при небольшом уровне риска, рассказала аналитик из ГК «Финам» Юлия Афанасьева.

Лучший способ обеспечить себе пассивный доход — собрать портфель из надежных облигаций и индексного инвестирования, отметила специалист в беседе с «Прайм». Не менее важно знать, куда вкладывать средства точно не стоит. Например, если имеется цель добиться пассивного дохода — не следует прибегать к дивидендным российским акциям.

Если избрать этот инструмент, то следует быть готовым, что портфель нужно перекладывать несколько раз в год и мониторить чуть ли не ежедневно. Не исключено, что выгоднее обратиться к профессионалу, посоветовала аналитик.

Россияне после пандемии изменили свое отношение к кредитам. Недавно проведенное исследование показало, что должники стали энергичнее гасить долги по задолженностям.

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деньги инвестиции пассивный доход
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