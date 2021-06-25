Титов назвал главное условие для перехода россиян на сокращенную рабочую неделю

Москва, 25 июня. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен только в случае роста инвестиций в технологии, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей считает, что сегодня переход на сокращенную рабочую неделю не рассматривается.

«Если мы будем это делать, то мы можем забыть об экономическом росте. В целом сегодня в стране очень большой дефицит рабочей силы, не говоря о высокопрофессиональных работниках — их днем с огнем не сыскать. Поэтому пока говорить о переходе на четырехдневный режим работы не приходится», — цитирует Титова ТАСС.

Однако, отметил омбудсмен, есть условие, при котором это может осуществиться: рост инвестиций в технологии. Титов привел в пример Германию, где производительность труда намного выше, в частности, за счет лучшего технологического оснащения предприятий.

«Если мы хотим работать четыре дня в неделю, тогда давайте инвестировать в технологии, выходить на тот уровень производительности труда, который есть в ряде показательных стран», — заявил он.

Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю обсуждается в России уже не первый год. Ранее в мае замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что постепенный переход к сокращенной неделе — это естественный процесс.

Однако чуть позже глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подчеркнул, что сегодня четких предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю в России нет. По его словам, на сегодняшний день в министерстве нет инициативы, в которой данная необходимость была бы сформирована и обоснована.