Актера из «Папиных дочек» избили в Москве

Москва, 25 июня. Актер из сериалов «Папины дочки» и «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов пострадал от рук хулиганов в центре Москвы.

По данным Пятого канала, в одном из кафе Москвы должно было пройти выступление с участием Хропова. Однако на показ артист так и не явился.

Актер перестал выходить на связь. Позднее его нашли за кафе в Леонтьевском переулке. По предварительным данным, Хропова жестоко избили, отобрали деньги, телефон, документы и золотую цепочку.

Однако телеканал Рен ТВ сообщает, что охранники кафе, за котором был найден актер, не подтвердили факта нападения на актера. По их словам, тот появился в заведении сильно пьяным, не смог выступить и заснул.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

Хропову 56 лет. Он исполнил эпизодические роли во многих российских сериалах, таких как «Бандитский Петербург», «Литейный, 4», «Золотой капкан», «Зайцев +1», «Шаман», «Морские дьяволы» и других.

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