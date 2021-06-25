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Актера из «Папиных дочек» избили в Москве

  /   Обновлено: 25 июня 2021 02:33
Шоу-бизнес
Актера из «Папиных дочек» избили в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 июня. Актер из сериалов «Папины дочки» и «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов пострадал от рук хулиганов в центре Москвы.

По данным Пятого канала, в одном из кафе Москвы должно было пройти выступление с участием Хропова. Однако на показ артист так и не явился.

Актер перестал выходить на связь. Позднее его нашли за кафе в Леонтьевском переулке. По предварительным данным, Хропова жестоко избили, отобрали деньги, телефон, документы и золотую цепочку.

Однако телеканал Рен ТВ сообщает, что охранники кафе, за котором был найден актер, не подтвердили факта нападения на актера. По их словам, тот появился в заведении сильно пьяным, не смог выступить и заснул.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

Хропову 56 лет. Он исполнил эпизодические роли во многих российских сериалах, таких как «Бандитский Петербург», «Литейный, 4», «Золотой капкан», «Зайцев +1», «Шаман», «Морские дьяволы» и других.

Ранее сообщалось, что в Сочи избили экс-солиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева. Инцидент произошел после концерта. Казанцев вернулся с женой и друзьями в апартаменты, где у них произошла словесная перепалка с хозяйкой жилища. После этого к нему подошли муж и сын хозяйки, которые сначала повысили голос на Казанцева, а затем и вовсе сильно ударили его. Мужчина потерял сознание, а очнувшись, попросил вызвать скорую.

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