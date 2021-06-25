Росгвардия собирается оказать помощь семьям разбившихся в Ми-8 под Гатчиной

Санкт-Петербург, 25 июня. Родные и близкие разбившихся членов экипажа при крушении Ми-8 получат от Росгвардии «всю необходимую помощь».

Об этом рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с ТАСС. Всего при крушении в Ленинградской области погибло трое человек, то есть весь экипаж.

Причины падения воздушного судна точно еще не установлены. Но одна из свидетельниц произошедшего рассказала, что вертолет начал разваливаться на части еще в воздухе. На опубликованном очевидцами видео видно, что от обломков долго валил черный густой дым.