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Росгвардия собирается оказать помощь семьям разбившихся в Ми-8 под Гатчиной

Происшествия
Росгвардия собирается оказать помощь семьям разбившихся в Ми-8 под Гатчиной
Global Look Press  /  MOD Russia

Санкт-Петербург, 25 июня. Родные и близкие разбившихся членов экипажа при крушении Ми-8 получат от Росгвардии «всю необходимую помощь».

Об этом рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с ТАСС. Всего при крушении в Ленинградской области погибло трое человек, то есть весь экипаж.

Причины падения воздушного судна точно еще не установлены. Но одна из свидетельниц произошедшего рассказала, что вертолет начал разваливаться на части еще в воздухе. На опубликованном очевидцами видео видно, что от обломков долго валил черный густой дым.

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вертолет ми-8 крушение
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