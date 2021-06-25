Российские ветераны могут получить новую выплату

Москва, 25 июня. Ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей, которую получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, могут получать и другие граждане.

В частности речь идет о тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Такие изменения могут произойти в 2022 году. В ближайшее время соответствующие проекты могут быть вынесены на общественные обсуждения.

«Подготовка данных проектов позволит около 70 тысячам граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей», — рассказали «Российской газете» в пресс-службе Минтруда России.

Также предполагается, что денежная выплата будет возможна и для граждан России, которые постоянно проживают на территории страны. Выплата будет производится Пенсионным фондом и соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

Ранее стало известно, что работавшие пенсионеры после увольнения имеют право на выплаты со всеми индексациями. Однако повышенная пенсия придет не сразу.