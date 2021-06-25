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Оман закупит «Спутник V» для экстренного применения

  /   Обновлено: 25 июня 2021 01:48
Политика
Оман закупит «Спутник V» для экстренного применения
twitter.com  /  @SantiCafiero

Маскат, 25 июня. Власти Омана одобрили экстренную вакцинацию российским препаратом «Спутник V» и китайским Sinovac.

Оман является 68-й страной, одобрившей российский препарат. Об этом заявил гендиректор департамента по надзору и контролю за заболеваниями в министерстве здравоохранения Сейфа Салима аль-Абри газете Times of Oman.

«Лицензии на экстренное применение также были выданы в Султанате для четырех вакцин, а именно вакцин Pfizer/Biontech, Oxford/AstraZeneca, «Спутник V» и Sinovac», — сказал он.

В МИД Доминиканы также сообщили, что изучают проект договора о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Доминиканский посол Ханс Данненберг провел в Москве переговоры о предполагаемых закупках и составил договор, который был направлен в Доминикану для дальнейшего изучения.

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оман Спутник V экстренное применение
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