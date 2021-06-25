На Гавайях полиция застрелила афроамериканца за то, что он перепутал дом с храмом

Гонолулу, 24 июня. Жена 29-летнего афроамериканца Линдани Миени, которого застрелили полицейские, подала иск против офицеров в суд города Гонолулу. Она утверждает, что убийство было «расово мотивировано».

По словам потерпевшей, ее муж планировал посетить в храм в ту ночь и ошибся зданием. В обстоятельствах дела разбирался также российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР). Правозащитники обратились за разъяснениями к президенту США Джозефу Байдену и генпрокурору Меррику Гарланду.

«Инициативная группа считает важным бороться с полицейским насилием и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь семье Миени», — говорится в сообщении ФБР.

Ночью 14 апреля отца двоих детей Линдани Миени застрелили полицейские. Правоохранители сообщили, что прибыли на вызов о краже со взломом, далее владелец дома указал на афроамериканца в качестве подозреваемого. Полицейские попытались задержать его, но Миени не подчинился. Против него применили электрошокер, а затем несколько раз поразили из пистолета. Несмотря на срочную госпитализацию, оказалось уже слишком поздно. Потерпевший скончался в больнице.

Позицию полицейских не принимают жена и адвокат Миени. По словам супруги, ее муж в тот вечер направлялся в храм и даже был в специальном головном уборе. На кадрах с видеонаблюдения он разулся и зашел в дом, но поняв, что ошибся, несколько раз извинился и покинул помещение. Однако афроамериканец не успел далеко уйти, потому что его арестовали прибывшие на вызов полицейские. Жена погибшего считает, что его убили из-за «расы».

«На сто процентов я знаю, был бы это белый, все остались бы живы», — поделилась Линдси Миени.

По словам адвоката семьи Бриджета Моргана-Бикертона, полиция пыталась убедить общественность в том, что произошла кража со взломом, однако «правоохранители все знали».

«Полиция старалась убедить общественность, что это была кража со взломом и что Миени действовал беспорядочно. Но видео, которое мы сейчас получили от владельца, показывает, что силовики знали — все было неправдой», — рассказал защитник.

Сейчас семья и адвокат пытаются через суд доказать неправомерные действия правоохранителей и наказать виновных.

The new evidence video clearly shows that Lindani Myeni intended to go to the IKCSON Temple but he was at the wrong address next door. It’s a reasonable mistake in the dark. He removed his shoes and wore his ceremonial headdress. he was polite. The 911 caller Sabine Wang lied. pic.twitter.com/BJK2oRDKwu — Justice for Lindani Myeni (@Justice4Lindani) June 15, 2021

Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, занимается изучением дел, связанных с насилием со стороны полиции. Общественники оказывают правовую и информационную помощь пострадавшим.