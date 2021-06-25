Что известно о крушении вертолета Ми-8 в Ленобласти

Гатчина, 25 июня. Вертолет Росгвардии потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области. ФАН рассказывает, что известно о падении Ми-8.

О происшествии с летательным аппаратом возле деревни Корпикюля сообщили жители Ленобласти. Очевидцы выложили в Сеть видео и фото с места падения.

Как выяснилось позже, в результате аварии погиб весь экипаж, состоящий из майора Николая М., помощника штурмана первого звена Рамиля С. и старшего бортового Дениса К. Они осуществляли учебно-тренировочный полет без вооружения в рамках 60-летия первого полета Ми-8.

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Источник Федерального агентства новостей в Росгвардии заявил, что предположительной причиной крушения Ми-8 является техническая неисправность. Однако для ее точного установления необходимо время. Экипаж не успел доложить о случившемся. В ведомстве были уверены в профессионализме пилотов.

«Транспортно-боевой вертолет Ми-8 из состава авиационной эскадрильи северо-западного округа Росгвардии, выполняя учебно-тренировочный полет без средств вооружения на борту, в результате авиационного происшествия упал в Ленинградской области. По предварительным данным, трое военнослужащих из состава экипажа погибли», — заявил руководитель пресс-службы северо-западного округа Росгвардии Анатолий Фомичев.

Затем стало известно, что к месту происшествия выдвинулась наземная поисково-спасательная группа. Причины трагедии выяснит специальная комиссия.

«На место выехала комиссия Северо-западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации для установления всех обстоятельств произошедшего», — отметил Фомичев.

В пресс-службе Росгвардии заявили, что экипаж сделал все возможное, чтобы увести вертолет от жилых домов. Благодаря ему удалось избежать больших человеческих жертв.

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Подробности о крушении вертолета в Гатчинском районе рассказали местные жители. Согласно их сообщениям, летательный аппарат начал разваливаться уже в воздухе.

«Меня позвал друг. В этот момент мы сидели на улице. Вертолет два раза пролетел, кружился, он уже горел. Я увидел, как вертолет пролетел, а потом сразу рядом упал и взорвался. Прошло полчаса или час, а потом уже все приехали», — заявил очевидец.

Второй свидетель добавил, что перед падением Ми-8 крутился. По его словам, взрыв был очень сильным.

«Он прилетел, начал крутиться в воздухе и упал. Оттуда даже искры летели. Думали до сарая долетят. Взрыв был раза три. Может баки взорвались, не знаю. Спасатели появились через 5-10 минут», — рассказал Сайпула Курбанов.

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Еще одним очевидцем аварии стала собственница одного из ближайших домов. Она подробно описала, что произошло с вертолетом во время полета.

«Вертолет упал около 20:30. Я стояла во дворе. Он в воздухе начал разваливаться. У него то ли хвост отвалился, какие-то детали полетели. Его в воздухе начало заворачивать», — поделилась подробностями женщина.

Она добавила, что после падения был сильный взрыв, стояло высокое пламя и черный дым. К месту происшествия почти сразу приехали спасательные машины.

«Мы видели, как произошла какая-то катастрофа. Это не бомба, ничего такого. Просто было страшно за людей. Мы знаем, кто там живет, там животных много, будут жертвы. Страшно было», — резюмировала Марина.

Несмотря на то, что причины падения Ми-8 не выяснили, следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил полетов. Пока известно, что вертолет поднялся в воздух в 20:00, а крушение произошло около 20:30.

Ранее стало известно, что пропавший под Архангельском легкомоторный самолет был найден. Он разбился, но члены экипажа выжили.