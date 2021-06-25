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Дизайнер интерьера назвал способ охладить квартиру без кондиционера

  /   Обновлено: 25 июня 2021 01:36
Общество
Дизайнер интерьера назвал способ охладить квартиру без кондиционера
pixabay.com

Москва, 25 июня. Лучший способ охладить квартиру — увлажнять помещения, рассказала дизайнер интерьера Светлана Серова.

Также стоит избавиться от блэк-аут штор, которые не пропускают в квартиру воздух, заявила специалист в эфире радио «Говорит Москва». С занавесками вообще стоит повременить, особенно из синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнечные лучи.

«Окна можно закрывать разными способами. Пленка — понятно, доступно, недорого стоит и быстро», — порекомендовала Серова.

Стоит убрать с пола ковры и пару раз в день проводить влажную уборку, комнаты заполнить аквариумами, широколистными домашними растениями, фикусами. Такое увлажнение помогает пережить жару и человеческому организму. В летний период гораздо проще выжить в зной, если регулярно пить воду и ополаскиваться в душе, напомнили специалисты.

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