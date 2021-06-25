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Россиянам перечислили лекарства, которые нельзя брать за границу

Общество
Россиянам перечислили лекарства, которые нельзя брать за границу
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 25 июня. Препараты, которые не содержат в себе наркотических и психотропных веществ, можно вывозить без уплаты пошлины только для личного пользования, напомнила юрист Анастасия Мырсина.

Практически все люди, отправляясь в поездку, берут с собой лекарственные средства. Но безопасные, на первый взгляд, антибиотики, обезболивающие и успокоительные могут содержать в своем составе компоненты, запрещенные к ввозу на территорию РФ или наоборот – за границу. Речь идет о препаратах, которые содержат в себе наркотические и психотропные вещества.

Необходимо проверять наличие вещества в Перечне наркотических средств, подлежащих контролю в РФ, который устанавливается Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998. Если речь идет о физических лицах, то такой вывоз возможен при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества препарата по установленному рецепту, пишет агентства «Прайм».

Ранее врач объяснил, какие лекарства необходимо взять с собой на дачу. В список вошли антигистаминные средства, препараты от расстройства ЖКТ, йод, зеленка, пластырь, бинт и жаропонижающие лекарства. Лицам с хроническими заболеваниями следует взять с собой препараты, которые приходится принимать систематически, например, понижающие давление лекарства.

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