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«Увязли в гнили, грязи и самообмане»: Айза жестко прошлась по семье Гуфа

  /   Обновлено: 25 июня 2021 01:07
Шоу-бизнес
«Увязли в гнили, грязи и самообмане»: Айза жестко прошлась по семье Гуфа
instagram.com  /  @therealguf

Москва, 25 июня. Айза Анохина поблагодарила фанатов за поддержку после скандала и нелестно высказалась о родственниках своего бывшего мужа Алексея Долматова, более известного как рэпер Гуф.

Айза и Гуф развелись в 2014 году, однако на днях вышла «Исповедь» Анохиной, в которой она рассказала о возобновлении романтических отношений с бывшим мужем. Вскоре однако сестра рэпера показала кадры исполнителя с его возлюбленной Юлией Королевой. Девушка Гуфа также заверила, что никакого расставания не было.

Скандал набирал обороты с каждым днем. Айза уверяла, что Гуф обманул и ее, и Юлию, которую в личной переписке с экс-супругой обещал бросить. Казалось, рэпер поставил точку, опубликовав совместное фото с Юлией в соцсети. Однако Анохина решила оставить последнее слово за собой и расставить все точки над «i».

На своей странице в Instagram телеведущая поблагодарила поклонников за поддержку. По ее словам, такого потока сообщений она не ожидала. Видео в сторис на фоне скандала собрало два миллиона просмотров.

Решив раскрыть некоторые подробности произошедшего, Анохина подчеркнула, что никогда не врет. После этого она высказала свое мнение о семье Долматова, в которой, по ее словам, адекватной была только бабушка.

«Во всей этой ситуации порадовала Ольга Долматова (сестра Гуфа — Прим. ФАН), забывшая все добро, которое я ей сделала. Я уже не прошу обратно все деньги «одолженные», но они там все так друг друга срут, что сами себя сожрут и без меня!» — пишет Айза.

Телеведущая также добавила, что Ольга не имеет права комментировать, как ей воспитывать детей, поскольку та своих уже давно сама не видела. Намекнула Анохина и на некую «незаконную профессию» Ольги, где «главным клиентом» является ее брат Гуф.

«Вся ваша компания настолько увязла в гнили, грязи и самообмане! Что я, как профессор Мориарти (хотя откуда вам неучам, знать кто это), развела вас как малышей. И да, Алеша, ты прав был, когда сказал, что мне такой старый больной и толстый не нужен. Поэтому я тебя к своему телу и не допустила», — подчеркнула Айза.

В финале Анохина пожалела девушку своего бывшего супруга Юлию, которую, по ее словам, семья Долматова жестко критиковала.

Поклонники Айзы поддержали ее в комментариях.

«Оля всегда под Айзу косила, подражала каждый ее лук», — пишет одна из подписчиц.

«Что-то Леша зачастил переобуваться. Сестра его, походу, тот еще фрукт», — выразил мнение один из фанатов.

Некоторые предложили, что неоднозначное поведение Гуфа может быть связано с серьезными изменениями в его отношениях с Королевой: фанаты не исключают, что Юлия беременна. Другие напомнили Айзе, что личную жизнь все-таки лучше не выносить напоказ.

Ранее в доказательство своей правоты Анохина опубликовала личную переписку с Гуфом. По записям видно, что у бывших супругов достаточно теплые отношения. Долматов утверждал, что не любит свою девушку и уже собирает вещи, чтобы съехать от нее.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Увязли в гнили, грязи и самообмане»: Айза жестко прошлась по семье Гуфа
гуф айза юлия королева
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