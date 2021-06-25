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Доминикана готова закупить российскую вакцину «Спутник V»

  /   Обновлено: 25 июня 2021 01:05
Общество
Доминикана готова закупить российскую вакцину «Спутник V»
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Москва, 25 июня. В МИД Доминиканы сообщили, что изучают проект договора о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Доминиканский посол Ханс Данненберг провел в Москве переговоры о предполагаемых закупках и составил договор, который был направлен в Доминикану для дальнейшего изучения, передает РИА Новости.

«Доминиканская Республика готова приобрести «Спутник V», — отметил он.

Главный нюанс сделки — сроки поставки. Республика готова приобрести препарат, но после того, как будут установлены точные сроки, что является «важным критерием», отметил посол.

Недавно специалисты рассказали, как долго человечество будет вынуждено бороться с коронавирусной инфекцией. По мнению ученых, вирус может остаться с человеком еще на долгие месяцы.

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доминикана коронавирус Спутник V
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