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Росгвардия прокомментировала падение Ми-8 в Ленинградской области

  /   Обновлено: 25 июня 2021 01:09
Происшествия
Росгвардия прокомментировала падение Ми-8 в Ленинградской области
Global Look Press  /  MOD Russia

Санкт-Петербург, 25 июня. Происшествие с падением вертолета Ми-8 в Гатчинском районе Ленинградской области прокомментировал руководитель пресс-службы северо-западного округа Росгвардии Анатолий Фомичев.

Комментируя инцидент, Фомичев подтвердил данные о том, что машина выполняла учебно-тренировочный полет.

«Транспортно-боевой вертолет Ми-8 из состава авиационной эскадрильи северо-западного округа Росгвардии, выполняя учебно-тренировочный полет без средств вооружения на борту, в результате авиационного происшествия упал в Ленинградской области. По предварительным данным, трое военнослужащих из состава экипажа погибли», — заявил пресс-секретарь северо-западного округа Росгвардии.

По словам Фомичева, пилот до последнего уводил машину от жилых домов населенного пункта. Причины и обстоятельства трагедии теперь предстоит выяснить специальной комиссии.

«На место выехала комиссия Северо-западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации для установления всех обстоятельств произошедшего», — заключил Фомичев.

Напомним, вечером в четверг, 24 июня, несколько источников сообщили о падении вертолета Ми-8 в районе деревни Корпикюля под Гатчиной. Предварительной причиной катастрофы стал отказ техники.

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вертолет росгвардия ми-8 фомичев падение
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