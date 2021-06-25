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Очевидица описала подробности крушения вертолета в Ленобласти

  /   Обновлено: 25 июня 2021 00:46
Происшествия
Очевидица описала подробности крушения вертолета в Ленобласти
Федеральное агентство новостей

Гатчина, 25 июня. Жительница Гатчинского района стала свидетелем падения вертолета Ми-8. По ее словам, он начал разваливаться на части уже в воздухе.

Согласно предварительной информации, вертолет совершал учебно-тренировочный полет. Около 20:00 по Москве он пропал с радаров. Процесс падения детально описала собственница одного из ближайших домов.

«Вертолет упал около 20:30. Я стояла во дворе. Он в воздухе начал разваливаться. У него то ли хвост отвалился, какие-то детали полетели. Его в воздухе начало заворачивать», — поделилась подробностями женщина.

Она добавила, что к месту происшествия практически сразу приехали машины. Местный житель затрудняется ответить, какие из них были спасательными.

«Сразу же был взрыв, высокое очень пламя и черный дым. Мы видели, как произошла какая-то катастрофа. Это не бомба, ничего такого. Просто было страшно за людей. Мы знаем, кто там живет, там животных много, будут жертвы. Страшно было», — резюмировала Марина.

Ранее стало известно, что после крушения вертолета Ми-8 следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

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вертолет ми-8 крушение
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