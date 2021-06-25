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Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Лесков скончался на 74-м году жизни

Общество
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Лесков скончался на 74-м году жизни
театр Комедии им. Акимова

Санкт-Петербург, 25 июня. Советский и российский актер Александр Лесков умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили друзья и коллеги усопшего.

Александр Лесков прославился еще будучи студентом Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, а его мастерами на курсе были легендарный Георгий Товстоногов и Рубен Агамирзян. Он выступал во многих театрах: Малый драматический Театр Европы, Большой драматический, Ленком и другие.

В четверг, 24 июня, стало известно, что Лесков ушел из жизни на 74-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Последние годы он служил в театре Комедии имени Акимова, куда пришел в 1978 году.

Актер запомнился зрителю благодаря популярному петербургскому сериалу «Улицы разбитых фонарей», а также «Ворон», «Гончие», «Ментовские войны», «Спецназ» и другие.

Ранее в подмосковном частном пансионате «Академия долголетия» скончался участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник КГБ Иван Вертелко. Ему было 94 года.

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актер кино сериал улица разбитых фонарей
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