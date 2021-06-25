Пропавший под Архангельском легкомоторный самолет найден разбившимся

Архангельск, 25 июня. Пропавший в Архангельской области самолет найден.

Стало известно, что легкомоторный самолет разбился. Члены экипажа при крушении выжили. Информацию Федеральному агентству новостей подтвердили в прокуратуре.

Ранее от МЧС России поступило сообщение о пропаже легкомоторного самолета в Архангельской области. Связь с воздушными судном была потеряна во время патрулирования леса. Региональная спасательная база выдвинулась на его поиски в 21:05.

Сообщается, что специалистам требуется около двух часов на дорогу до места, где легкомоторный самолет выходил на связь. На борту находились летчик-наблюдатель Коробейников и командир Марийчев.