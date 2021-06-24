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В ПФР объяснили, как проиндексируют выплаты пенсионерам после увольнения

  /   Обновлено: 24 июня 2021 23:50
Экономика
В ПФР объяснили, как проиндексируют выплаты пенсионерам после увольнения
ФБА «Экономика сегодня»

Красноярск, 24 июня. Работавшие пенсионеры после увольнения имеют право на выплаты со всеми индексациями, однако повышенная пенсия придет не сразу.

Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, пенсионеры, продолжающие работать, получают страховую пенсию и фиксированную выплату. Плановые индексации их не затрагивают. После увольнения уже безработный пенсионер начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, «начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы».

Каких-либо заявлений на перерасчет выплат подавать не придется. ПФР получит данные из отчетов, которые работодатели предоставляют ежемесячно.

«Эта процедура занимает три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы», — уточнили в ПФР.

То есть, если пенсионер уволился, к примеру, в апреле, то в мае ПФР получит отчетность, в которой будет указано, что еще в апреле россиянин числился работающим. Только когда придет отчет за май, поступят данные об увольнении. В июле фонд примет решение о возобновлении индексации, а значит только в августе пенсионер сможет получить полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — май, июнь, июль.

Если же россиянин захочет вновь устроиться на работу, размер его пенсии уже не сократится.

С 2016 года все виды страховых пенсий индексируются только у тех пенсионеров, кто завершил трудовую деятельность. Работающим россиянам выплаты не пересчитываются. Данное правило не касается социальных выплат. В начале июня депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН выразил мнение, что вопрос о возвращении такой индексации фактически решен, это произойдет уже в ближайшее время. По мнению парламентария, очередная индексация хорошо скажется на всей экономической ситуации, подстегнув покупательский спрос.

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Все новости / Экономика / В ПФР объяснили, как проиндексируют выплаты пенсионерам после увольнения
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