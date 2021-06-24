Транспортная прокуратура начала проверку по поиску самолета под Архангельском

Архангельск, 25 июня. Котласская транспортная прокуратура начала проверку по факту соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Причиной проверки стала пропажа связи с легкомоторным самолетом в Архангельской области. Происшествие произошло во время обследования лесопожарной обстановки в Верхнетоемском районе. По предварительной информации на борту самолета находилось два человека.

Ранее сообщалось, что специалистам нужно около двух часов пути до места, где последний раз воздушное судно выходило на связь. Самолет принадлежит компании НП «Невский аэроклуб».