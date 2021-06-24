Уголовное дело завели после падения Ми-8 в Ленобласти

Гатчина, 24 июня. Уголовное дело по статье о нарушении правил полетов завели после падения вертолета Ми-8 в Ленинградской области. Следственный комитет поделился этой информацией на своем сайте.

По предварительной информации, вертолет Ми-8 в соответствии с планом учебно-тренировочных полетов поднялся в воздух примерно в 20:00. Спустя короткий промежуток времени, когда находился в Гатчинском районе Ленобласти, он пропал с экранов радаров. На борту находилось три члена экипажа.

Ранее сообщалось, что отказ двигателя не мог стать причиной падения этого вертолета. Посадку без таких последствий можно совершить даже, когда произошел отказ сразу двух двигателей.