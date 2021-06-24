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Пропавший самолет под Архангельском принадлежит авиалесоохране

  /   Обновлено: 25 июня 2021 00:05
Происшествия
Пропавший самолет под Архангельском принадлежит авиалесоохране
wikipedia.org  /  Evgeniy Bichev/CC BY 4.0

Архангельск, 25 июня. Спасатели занимаются поиском легкомоторного самолета, который пропал под Архангельском. На борту находились летчик-наблюдатель Коробейников Игорь Ф. и командир — Марийчев.

Самолет принадлежит компании НП «Невский аэроклуб». Он выполнял патрулирование лесов.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что с легкомоторным самолетом пропала связь в Архангельской области. Во время патрулирования леса с самолетом связь была потеряна. Региональная спасательная база выдвинулась на его поиски в 21:05.

Сообщается, что специалистам придется около двух часов добираться до места, где легкомоторный самолет выходил на связь. На борту находилось два человека.

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самолет архангельск патрулирование
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