Москва, 24 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в конференции по международной безопасности. В рамках выступления он рассказал о попытках США помешать деловым отношениям России и Китая с африканскими странами.

По словам главы МИД, Вашингтон требует, чтобы государства Черного континента отказались от любых партнерских контактов с Москвой и Пекином.

«Эмиссары США и официальные представители вашингтонской администрации призывают африканских партнеров не иметь дело, не торговать, не сотрудничать с РФ и Китаем, заявляя, что Москва и Пекин взаимодействуют с континентом в своих корыстных интересах. А вот США и Запад делают это «исключительно из благих намерений и стремления поддержать развитие народов Черного континента», — заявил Лавров.

Ранее издания CNN и The Sentry публиковали доклад, в котором выдвинули очередную порцию безосновательных обвинений против российских инструкторов в ЦАР, а также потребовали от мирового сообщества прекратить поддержку африканской республики.

Никаких фактических доказательств авторы сфабрикованного материала не представили. Этот заведомо недружественный шаг со стороны западных СМИ вызвал осуждение Национальной Ассамблеи республики и центральноафриканского лидера Фостен-Арканжа Туадера.