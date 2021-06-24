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Свидетели раскрыли подробности падения вертолета под Гатчиной

Происшествия
Свидетели раскрыли подробности падения вертолета под Гатчиной
Федеральное агентство новостей

Гатчина, 24 июня. Жители Ленинградской области стали свидетелями крушения Ми-8. Они описали, как вертолет кружился над местностью, после чего упал.

Свидетель указал на направление, откуда прилетел Ми-8. По его словам, машина загорелась уже в воздухе.

«Меня позвал друг. В этот момент мы сидели на улице. Вертолет два раза пролетел, кружился, он уже горел. Я увидел, как вертолет пролетел, а потом сразу рядом упал и взорвался. Прошло полчаса или час, а потом уже все приехали», — заявил очевидец.

Он дополнил, что пожарным быстро удалось потушить вертолет. Второй свидетель добавил, что Ми-8 крутился после того как упал.

«Он прилетел, начал крутиться в воздухе и упал. Оттуда даже искры летели. Думали до сарая долетят. Взрыв был раза три. Может баки взорвались, не знаю. Спасатели появились через 5-10 минут», — рассказал Сайпула Курбанов.

Ранее пресс-служба Росгвардии заявила, что экипаж Ми-8 сделал все возможное для того, чтобы увести технику от жилых домов.

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вертолет ми-8 крушение свидетель
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