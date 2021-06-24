Президент ЦАР утвердил состав нового кабинета министров

Банги, 24 июня. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера подписал указ о формировании нового кабмина, который возглавит недавно получивший должность премьера Анри-Мари Дондра.

Всего указом Туадера назначено 32 министра, из которых три имеют статус государственных. Это начальник Министерства экономики, планирования и международного сотрудничества Феликс Молуа, Арно Джубай Абазен, возглавивший Минюст, и государственный министр по вопросам разоружения, демобилизации, реинтеграции, репатриации и мониторингу политического соглашения о мире и примирении Жан Виллибиро-Сако.

В условиях пандемии коронавируса вопросы медицины приобретают особую важность и не могут ждать, пока новый руководитель отрасли войдет в курс дела. Поэтому пост министра здравоохранения по-прежнему занимает Пьер Сомсе.

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Перешла в новое правительство и глава МИД республики Сильви Байпо-Темон. Но другая женщина, занимавшая один из ключевых постов в стране — Мари Ноэль Кояра уступила место министра обороны Клоду Рамо Биро.

Руководителем МВД ЦАР назначен Мишель Никез Нассен, а финансами и бюджетом республики теперь заведует Эрве Ндоба. Полный список первых лиц правительства ЦАР опубликовали крупнейшие центральноафриканские СМИ.

Ранее премьер Анри-Мари Дондра, сменивший на этом посту Фирмена Нгребада, заявил, что планирует создать инклюзивный кабинет министров, который станет образцом открытости.