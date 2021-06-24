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Зеленский может вынести на референдум вопрос разрыва связей с Донбассом

  /   Обновлено: 24 июня 2021 23:50
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Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос разрыва связей с Донбассом
Федеральное агентство новостей

Киев, 24 июня. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит на референдуме разрыв связей с Донбассом.

Зеленский заявил, что ни один из вариантов урегулирования в Донбассе не сработает. Он может вынести вопрос разрыва связи с регионом на референдум, но это должны решать украинцы. Об этом украинский лидер заявил на телеканале «1+1».

«Стена — это все: стена во всех отношениях, во всех коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием «Вода Донбасса»? Не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь», — сказал Зеленский.

Украинский президент надеется, что ему удастся урегулировать конфликт, однако не исключил полного разрыва отношений. По словам Зеленского, если не получится договориться с Европой, США и Россией, то голосовать будет украинский народ.

Также Зеленский сообщил о подготовке к возможной встрече с Путиным. Возможные сроки и место будущей встречи обсуждают администрации президентов России и Украины.

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донбасс зеленский референдум
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