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Спасатели ищут легкомоторный самолет в Архангельской области

  /   Обновлено: 24 июня 2021 22:56
Происшествия
Спасатели ищут легкомоторный самолет в Архангельской области
wikipedia.org  /  Yuriy Novostavskyy/CC BY-SA 4.0

Архангельск, 24 июня. Спасатели ведут поиски легкомоторного самолета, с которым пропала связь в Архангельской области. Этой информацией поделилась пресс-служба МЧС России. 

Легкомоторный самолет выполнял патрулирование леса. Однако во время этого с ним пропала связь. На поиски воздушного судна в 21:05 выдвинулась региональная спасательная база.

Сообщается, что специалистам придется около двух часов добирать до места, где легкомоторный самолет выходил на связь. На борту находилось два человека.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области упал вертолет Ми-8. Происшествие произошло рядом с деревней Корпикюля.

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