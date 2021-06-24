Спасатели ищут легкомоторный самолет в Архангельской области

Архангельск, 24 июня. Спасатели ведут поиски легкомоторного самолета, с которым пропала связь в Архангельской области. Этой информацией поделилась пресс-служба МЧС России.
Легкомоторный самолет выполнял патрулирование леса. Однако во время этого с ним пропала связь. На поиски воздушного судна в 21:05 выдвинулась региональная спасательная база.
Сообщается, что специалистам придется около двух часов добирать до места, где легкомоторный самолет выходил на связь. На борту находилось два человека.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области упал вертолет Ми-8. Происшествие произошло рядом с деревней Корпикюля.