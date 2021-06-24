Отказ двигателя исключили из возможных причин крушения Ми-8 в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 июня. Вертолет Ми-8 Росгвардии разбился вечером в четверг в Гатчинском районе Ленинградской области. Предварительно, произошел отказ техники.

Отказ двигателя, по предварительным данным, не мог стать причиной крушения вертолета Ми-8 Росгвардии в Гатчинском районе. Безопасную посадку без таких серьезных последствий можно обеспечить даже при одновременном отказе двух двигателей. Произошел отказ техники — какой именно пока никто не может сказать, так как все произошло за секунды. Об этом ФАН сообщил источник в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в районе деревни Корпикюля. Вертолет выполнял тренировочный полет без вооружения. На борту находились: майор Николай М.; помощник штурмана первого звена Рамиль С.; старший бортовой Денис К. Все они погибли, но сделали все, чтобы увести падающий вертолет от жилых домов.