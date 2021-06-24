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Общественник ЦАР назвал популяризацию языка санго ключевым фактором укрепления страны

ЦАР
Общественник ЦАР назвал популяризацию языка санго ключевым фактором укрепления страны
Global Look Press  /  © / Xinhua

Банги, 24 июня. Координатор центральноафриканской платформы «Общее сознание» Ален Патрик Де Кома рассказал о важности продвижения языка санго для развития ЦАР.

Представитель общественности напомнил, несмотря на суверенный статус страны, бывшая метрополия все еще пытается контролировать основные экономические и политические сферы ЦАР. Но чтобы помешать этому, Центральноафриканская Республика должна мобилизовать все силы для сохранения независимости.

Ключевым элементом поставленной задачи Ален Патрик Де Кома считает популяризацию местного языка санго. Его необходимо изучать в школах, использовать при наименовании улиц, поощрять творчество поэтов и писателей, творящих на данном наречии. Таким образом произойдет укрепление национального самосознания народа ЦАР.

Кроме того, Де Кома считает необходимым сохранение и поддержку самобытной культуры всех этнических и религиозных групп республики. Он предлагает проводить ежегодный форум, на котором право голоса получат все участники.

Общественник ЦАР назвал популяризацию языка санго ключевым фактором укрепления страны
Федеральное агентство новостей  / 

Координатор «Общего сознания» подчеркнул, что не следует повторять ошибки прошлого и сотрудничать с другими странами, поскольку многие из них пытались наложить руку на природные богатства ЦАР. Он отметил, что на текущий момент дружественными по отношению к республике государствами являются Россия и Руанда, с которыми и стоит поддерживать связи.

При этом со стороны РФ уже наблюдаются действия, соответствующие представлениям Де Кома об укреплении суверенитета ЦАР. Например, 14 мая на центральном стадионе столицы африканской страны состоялась премьера фильма «Турист», снятого совместным российско-центральноафриканским творческим коллективом. Картину выпустили сразу на языке санго, что является первым подобным случаем в истории мирового кинематографа.

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