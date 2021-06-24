Красота, здоровье и молодость — постоянная забота каждой женщины. Ежедневно мы стараемся правильно питаться, найти время на занятия спортом, размышляем о необходимости бьюти-процедур. С возрастом желательно регулярно посещать грамотного косметолога, но не менее важен и качественный ежедневный уход в домашних условиях.

Причины возникновения морщин

Каждый день, да что там — каждую минуту наше лицо выражает какие-то эмоции. Мы улыбаемся, сердимся, удивляемся, плачем, злимся. И все это время мышцы лица работают без устали. В юности кожа умеет быстро восстанавливаться. Недосып, активный образ жизни, отсутствие полноценного ухода — ничто не мешает нам выглядеть свежо, молодо и подтянуто с утра и до вечера. С возрастом эта чудесная способность, увы, пропадает.

И вот мы уже пристально следим за количеством сна, а утром встаем пораньше, чтобы успеть привести себя в порядок. Подобрать уход поможет грамотный косметолог. Важно не пренебрегать им, ухаживать за лицом регулярно и правильно. Для базового ухода нужен как минимум тоник, крем для глаз и крем для лица. Сегодня поговорим как раз о кремах для лица. Что выбрать: антивозрастной, дневной или ночной, для какого типа кожи?

Чтобы понять, какой крем против морщин нам нужен, как он действует и какого результата ждать, обратимся к причинам, по которым морщины возникают.

• Активная мимика: как уже было отмечено выше, постоянная работа мышц лица не проходит бесследно.

• Влияние внешней среды: вопрос экологии никак нельзя сбрасывать со счетов, особенно, если вы живете в большом городе. Жара и пыль летом, перепады температур на улице и в помещении зимой, огромное количество автомобилей — все это не способствует здоровью кожи.

• УФ-излучение: жителям средней полосы и северных регионов так не хватает тепла и солнечного света. Как только наступает летний сезон мы стараемся как можно больше бывать на солнце, заряжаясь энергией и витамином D на месяцы вперед. К сожалению, солнце коварно. Помимо несомненной пользы, оно может вредить как нашему здоровью, так и внешнему виду.

• К предыдущему пункту можно отнести и чрезмерное увлечение солярием. Загорать в солярии нужно очень осторожно и не злоупотреблять этой процедурой.

• Неправильно подобранная косметика или косметические средства плохого качества пользы не принесут, а могут и навредить.

• Наследственный фактор: тонкая и сухая кожа стареет раньше. Поэтому в этом случае актуально применение крема антивозрастного действия уже в 30-35 лет.

• Заболевания внутренних органов и гормональные нарушения также нельзя исключать как фактор, способствующий преждевременному старению и появлению морщин.

• Вредные привычки (курение, алкоголь): дополнительных комментариев не требуют. Нарушение кровообращения, сухость, отеки и другие проблемы в этом случае неизбежны.

• Постоянные стрессы, усталость, недосып, некомфортный сон — все это бьет в первую очередь по внешнему виду.

• Неправильное питание. Уже, кажется, не новость: все проблемы с кожей тесно связаны с ЖКТ. Все, что мы едим, не только насыщает, но и влияет на организм. Недостаток витаминов, правильных жиров и прочих полезных микроэлементов сказывается не только на здоровье кожи, но и волос, ногтей и в целом, всего организма. А избыток сахара, лактозы, быстрых углеводов, красителей сведет на нет любые усилия.

• Возрастные изменения: следствие неизбежного снижения эластичности и упругости.

Соответственно, все морщины делятся на две группы: статистические и динамические, они же мимические. Динамические морщины появятся в любом случае — как мы уже говорили, это обусловлено постоянной работой мышц лица. Но при желании появление и тех, и других можно предупредить и улучшить качество кожи.

pixabay.com / Kelsey Vere

Выбираем лучший крем для лица

В зависимости от того, какие у вас морщины («гусиные лапки», глубокие линии на лбу, выраженные носогубные складки и т.д.), крем должен:

• увлажнять и питать;

• тонизировать (активировать все происходящие в ней процессы);

• разглаживать и выравнивать;

• способствовать регенерации клеток.

Кроме того, крем для лица следует подбирать с учетом вашего возраста (и тех изменений, которые в связи с возрастом произошли).

Начинать ухаживать за кожей лица стоит, начиная с 25 лет. Самое главное, что нужно в этом возрасте — эффективное увлажнение. Очищение и защита от вредного влияния среды тоже будут нелишними. Соответственно, в составе косметических средств, в том числе, крема для лица, ищите следующие компоненты:

• гиалуроновая кислота;

• глицерин;

• витамины С и Е;

• бета-каротин и коэнзим Q10.

После 35 лет просто увлажнения будет недостаточно. Мимические морщины, неровности, отеки и темные круги под глазами уже дают о себе знать. Ваш крем должен питать кожу, способствовать выработке коллагена, выравнивать тон, насыщать кислородом, снимать воспаления и покраснения. В этом нам помогут:

• экстракт грейпфрута и других цитрусовых;

• экстракт зеленого чая;

• витамины В5, С и Е;

• гиалуроновая кислота;

• глицерин;

• салициловая кислота;

• растительные масла (алоэ, авокадо, оливковое, зародышей пшеницы и другие).

В возрасте 45-50 и более лет речь идет уже о лифтинге, то есть буквально «поднятии» кожи. Из-за уменьшения количества эластина и коллагена кожа теряет упругость, и под действием силы тяжести лицо в прямом смысле опускается. Это становится особенно заметно в уголках глаз и рта. Прибавьте к этому отеки — скопление жидкости, которое растягивает кожу под глазами, а также гиперпигментацию, которая неизбежно рано или поздно появится. Выбранный вами крем должен быть мультифункциональным и бить сразу в несколько целей. Поэтому можно рассмотреть аптечную косметику, состав которой на порядок сложнее:

• аминокислоты;

• липиды;

• пептиды;

• гиалуроновая кислота и коллаген;

• ретинол;

• витамины (А, В5, С, Е, К, F);

• салициловая кислота;

• растительные масла и активные экстракты фруктов и чая.

pixabay.com / kerdkanno

Как еще помочь коже

На покупке эффективного крема против морщин останавливаться нельзя. Нужно обязательно исключить перечисленные выше негативные факторы, влияющие на состояние кожи.

• Спите достаточно и правильно. Жесткий матрас, ортопедическая подушка, постоянное проветривание в комнате поможет наладить сон и сделает отдых эффективным.

• Правильно питайтесь, соблюдайте баланс. Не забывайте о пользе орехов, злаков, бобовых, фруктов и овощей.

• Регулярно посещайте врача и сдавайте необходимые анализы, следите за здоровьем.

• Поменьше нервничайте. Стресс — самый главный наш противник на пути к красоте и здоровью.

Самые эффективные кремы против морщин: рейтинг по версии ФАН

Крем Garnier Защита от морщин 35+ ночной уход

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Ночной крем от морщин подходит для применения с 35 лет. Разглаживает первые морщины, делает кожу ровной и мягкой. Защищает благодаря экстракту чая, который является сильным антиоксидантом. Подходит для любого типа кожи, в том числе проблемной.

Средняя стоимость: 221 рубль.

Natura Siberica Дневной крем для лица для жирной и комбинированной кожи

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Дневной крем с матирующим эффектом для жирной и комбинированной кожи. Средство из натуральных компонентов, на основе экстракта сибирского кедра и софоры японской. Увлажнение обеспечивает наличие гиалуроновой кислоты и пептидов. Содержит защиту от УФ-излучения SPF 15. Упаковка с удобным дозатором. Крем отлично впитывается, можно использовать под макияж.

Средняя стоимость: 450 рублей.

Kora Phytocosmetics Крем дневной матирующий для лица для жирной и комбинированной кожи

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Дневной крем подойдет жирной и комбинированной коже. Уменьшает поры, делает цвет лица ровным, разглаживает неровности. Способствует обновлению клеток благодаря мочевине в составе. Не вызывает раздражения, не добавляет жирного блеска, отлично ложится под макияж.

Средняя цена: 380 рублей.

Крем Vichy LiftActiv Supreme ночной для лица

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Ночной крем с лифтинг-эффектом для лица и шеи. Подойдет для очень чувствительной кожи. Успокоит, снимет раздражение от холода и ветра, улучшит цвет лица.

Средняя стоимость: 3 000 рублей.

Крем-уход VICHY Лифактив Супрем против морщин для упругости кожи

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Крем для дневного ухода с защитой от солнечного излучения SPF 30. Гиалуроновая кислота и витамин В3 активно борются с первыми признаками старения, успокаивают, снимают раздражение.

Средняя стоимость: 2 800 рублей.

Крем Librederm 3D Гиалуроновый филлер ночной

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Ночной крем-филлер для лица, шеи и зоны декольте. Оказывает точечное действия, заполняя морщины и активно разглаживая их. Гиалуроновая кислота способствует увлажнению кожи, витамин Е помогает клеткам кожи регенерироваться.

Средняя цена: 960 рублей.

The Skin House Wrinkle Supreme Cream

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Корейский питательный крем против морщин для дневного и ночного применения. Содержит экстракт женьшеня, глицерин и керамиды. Активно питает и глубоко увлажняет кожу. Благодаря содержанию сквалана, хорошо успокаивает, снимает раздражение и покраснение.

Средняя стоимость: 1 600 рублей.

Крем L'Oreal Paris Revitalift филлер [ha] ночной

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Ночной крем с мощным антивозрастным эффектом. Заполняет морщины и восполняет потерю объема. Возвращает коже упругость и здоровый тон. Убирает следы усталости и снимает отеки. Подойдет для проблемной кожи.

Средняя стоимость: 1 200 рублей.