Банги, 24 июня. Целью кампании по дезинформации населения ЦАР является установление в государстве режима, благоприятствующего иностранным стратегическим интересам. К такому выводу пришло центральноафриканское издание Le Potentiel Centrafricain.

Недавний доклад CNN и The Sentry, содержащий безосновательные выпады в адрес армии республики и российских инструкторов, стал продолжением масштабной операции по введению в заблуждение граждан ЦАР. Ранее попытки манипулировать центральноафриканцами предпринимались через многопрофильную миссию ООН (МИНУСКА), французские СМИ, доклады якобы независимых экспертов и выступления официальных лиц.

Поводом для недовольства со стороны Запада является продолжающееся укрепление двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой. Чтобы помешать сближению Москвы и Банги используются все новые каналы распространения дезинформации.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Однако тактика противодействия данному процессу не меняется. Против инструкторов из РФ выдвигаются нелепые обвинения, не подтвержденные никакими доказательствами. При этом зверства боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» не упоминаются вовсе.

Граждане и правительство ЦАР во главе с президентом Фостен-Арканжем Туадера не идут на поводу у врагов республики. Они решительно осуждают попытки ввергнуть страну в хаос, из которого она выбралась благодаря помощи Москвы.

В опубликованном 17 июня коммюнике лидер государства назвал действия CNN и The Sentry попыткой дискредитировать российско-центральноафриканское сотрудничество и напомнил, что инструкторы из РФ находятся в ЦАР на законных основаниях, согласно требованиям Совбеза ООН и по приглашению официальных властей.