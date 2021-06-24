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Росгвардия заявила, что экипаж Ми-8 увел вертолет от жилых домов в Ленобласти

  /   Обновлено: 25 июня 2021 00:40
Происшествия
Росгвардия заявила, что экипаж Ми-8 увел вертолет от жилых домов в Ленобласти
Global Look Press  /  MOD Russia

Санкт-Петербург, 25 июня. Экипаж сделал все, чтобы увести падающий под Гатчиной вертолет Росгвардии Ми-8 от жилых домов, передает пресс-служба Росгвардии.

Все трое человек, находящиеся на борту вертолета, погибли, как ранее сообщил ФАН. Известно, что на момент крушения они осуществляли учебно-тренировочный полет без вооружения.

Что стало причиной катастрофы — пока неизвестно, но в Росгвардии предположили, что могла иметь место неисправность техники, поскольку экипаж состоял из проверенных профессионалов и не мог совершить ошибки во время пилотирования. Однако точно говорить пока рано.

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вертолет ми-8 крушение
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