Полет рухнувшего в Ленобласти Ми-8 был легальным

Гатчина, 24 июня. Полет потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в Ленобласти был санкционирован. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Известно, что на время чемпионата Европы по футболу в Петербурге и некоторых районах области такие полеты запрещены. Однако это не касается Гатчинского района и летательных аппаратов Росгвардии.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало список с именами экипажа, погибшего при крушении вертолета Ми-8 в Ленинградской области.

На борту находились: майор Николай М., помощник штурмана первого звена Рамиль С., старший бортовой Денис К.

Известно, что крушение произошло во время учебно-тренировочного полета, в результате ЧП никто не выжил.