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Полет рухнувшего в Ленобласти Ми-8 был легальным

  /   Обновлено: 24 июня 2021 22:44
Происшествия
Полет рухнувшего в Ленобласти Ми-8 был легальным
Global Look Press  /  MOD Russia

Гатчина, 24 июня. Полет потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в Ленобласти был санкционирован. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Известно, что на время чемпионата Европы по футболу в Петербурге и некоторых районах области такие полеты запрещены. Однако это не касается Гатчинского района и летательных аппаратов Росгвардии.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало список с именами экипажа, погибшего при крушении вертолета Ми-8 в Ленинградской области.

На борту находились: майор Николай М., помощник штурмана первого звена Рамиль С., старший бортовой Денис К.

Известно, что крушение произошло во время учебно-тренировочного полета, в результате ЧП никто не выжил.

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ми-8 крушение гатчина
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