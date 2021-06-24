Кузнец из Мордовии подарит Путину денежное дерево

Саранск, 24 июня. Житель Мордовии смастерил денежное дерево из монет. В скором времени кузнец планирует подарить его президенту России Владимиру Путину.

В прошлом сварщик и «золотые руки» в нынешнем времени Федор Зорин ушел с работы и решил посвятить себя чему-то поистине интересному. Статьи от профессионалов предлагали мастеру-самоучке сотни чертежей и схем. Дольше ему пришлось выбирать материал для кроны. Методом проб и ошибок листву было решено создать из монет.

«Когда приезжали друзья и узнавали, что мастерю денежное дерево, предлагали помощь. Подключились родственники, знакомые знакомых. Каждый считал своим долгом взять кошелек и внести свой вклад в «выращивание» дерева. Самый больший подарок от одного человека — 13 тысяч рублей», — рассказал в беседе с ФАН Федор Зорин.

Федеральное агентство новостей / Федор Зорин

Самый дорогой и трогательный сюрприз преподнесли крестницы Федора. На серьезном детском консилиуме девчушки шести и восьми лет решили разбить копилку и пожертвовать ее содержимое на создание целой ветки.

«Я их уговаривал, просил не разбивать копилку. Ведь они копили деньги на свои детские цели. Но они так загорелись самой идеей, решили, что это дело важнее».

Общими усилиями кузнец из чамзинского поселка Комсомольский смастерил дерево высотой в три метра 20 сантиметров. Только ствол весит около 300 килограммов. С веток свисают более 20 тысяч монет. Если считать деньгами, то в 90 килограммах — почти 61 тысяча рублей.

Федеральное агентство новостей / Федор Зорин

«Когда крестницы спросили, у кого есть такое дерево, я им ответил, что только у меня. Тогда они поинтересовались, мол, даже у президента нет? Я им честно ответил — нет. Так и решили, что наше «растение» подарим Владимиру Путину. В пятницу я составлю письмо в администрацию президента, распишу детали, вес и размеры нашего подарка. Потом буду думать над упаковкой. Будет, конечно, нелегко сделать это, но я найду и подходящий транспорт. Совсем скоро наше денежное дерево будет у адресата», — заключил Федор Зорин.

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