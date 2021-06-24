Зеленский сообщил о подготовке к возможной встрече с Путиным

Киев, 24 июня. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил об обсуждении сроков и месте встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Возможные сроки и место будущей встречи обсуждают администрации президентов России и Украины, рассказал Зеленский. Об этом он заявил на телеканале «1+1».

«С Кремлем (обсуждается - ред.) вопрос нашей будущей встречи. Я считаю, что вопрос сегодня. На стороне РФ. Наши администрации связались касательно agenda (повестки дня – ред.), сроков и места встречи», — сказал украинский лидер.

Украинские политики всерьез опасаются улучшения отношений между ЕС и Россией. Первым забил тревогу глава украинского МИД Дмитрий Кулеба — в Брюсселе он рассказал об обеспокоенности Украины возможностью возобновления саммитов между ЕС и РФ.