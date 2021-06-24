Источник назвал предварительную причину крушения Ми-8 под Гатчиной

Санкт-Петербург, 24 июня. Предположительная причина крушения вертолета Ми-8 Росгвардии — техническая неисправность.

Говорить точную причину пока рано, поскольку для ее установления нужно время. Катастрофа произошла очень быстро, и экипаж даже не успел доложить о случившемся, рассказал источник Федерального агентства новостей в Росгвардии. Коллеги были уверены в мастерстве и профессионализме погибшего экипажа рухнувшего вертолета, подчеркнул он.

В результате ЧП погибли три человека. По данным ФАН, на борту вертолета, потерпевшего крушение в Ленобласти, находились Николай М., Рамиль С. и Денис К.