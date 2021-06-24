«Россия снова помогла»: шестой район столицы ЦАР получил продукты от Евгения Пригожина

Банги, 24 июня. В столице ЦАР продолжается раздача гуманитарной помощи от российского бизнесмена Евгения Пригожина. Теперь поддержку оказали шестому округу.

Более двух тысяч малообеспеченных людей и лиц с ограниченными возможностями получили продуктовые наборы. Центральноафриканцы не перестают выражать признательность предпринимателю за сострадание и щедрость.

«Россия снова нам помогла. Мы благодарим бизнесмена господина Пригожина. Мы правды благодарны ему. Благодарны России. Этим вечером у нас есть повод для радости. Спасибо», — заявил один из местных жителей.

Пригожин также придает огромное значение дружбе между Центральноафриканской Республикой и Россией. Предприниматель выразил уверенность в том, что правительство ЦАР справится с восстановлением государства и добавил, что страна неизбежно достигнет мира и процветания.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее аналогичные акции состоялись в пятом и восьмом округах столицы республики. Суммарно с момента начала благотворительной акции, стартовавшей 10 июня, распределено более 10 тонн гуманитарных наборов.

Нехватка продовольствия стала следствием действий боевиков, попытавшихся задушить экономику Центральноафриканской Республики. Преступные группировки перекрывали главные пути сообщения страны с Камеруном, откуда в ЦАР поступают товары первой необходимости.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

В связи с дефицитом еды в республике начался неконтролируемый рост цен. Также многие местные жители потеряли источники дохода, либо вовсе вынужденно покинули родные дома.

Благодаря обучению у российских инструкторов национальная армия уничтожила активизировавшиеся накануне всеобщих выборов бандформирования. Однако восстановление ЦАР требует значительного времени, и на этом этапе помощь бизнесмена Пригожина станет серьезным подспорьем для граждан государства.