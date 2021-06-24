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Всемирный день рыболовства: чем порадует рыбаков любимый праздник в 2021 году

Общество
Всемирный день рыболовства: чем порадует рыбаков любимый праздник в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

Несмотря на то, что Всемирный день рыболовства ― праздник профессиональный, его с удовольствием отмечают рыболовы-любители по всему миру. Ведь празднуют его летом, а когда же еще выбираться на природу с удочкой, собираться дружной кампанией на берегу реки и бороздить озера на катере в поисках отличного улова?

Не забывают о нем и профессионалы ― люди, связавшие свои жизни с рыбным промыслом. Именно им, а также решению актуальных проблем в сфере рыболовства и посвящен этот день. 

Всемирный день рыболовства ― история

Праздник был учрежден более 30 лет назад в Риме. Его инициаторами выступили участники Международной конференции по развитию и регулированию рыболовства, которые еще в 1984 году обозначили главные угрозы рыболовецкой отрасли. 

Среди них:
•    загрязнение водоемов;
•    браконьерство;
•    неконтролируемый вылов рыбы в морях и океанах.

Все это приводит не только к разрушению экосистем, но и лишает миллионы людей важнейшего источника продовольствия. Участники конференции призвали страны сплотиться в борьбе с этими угрозами, а также ввести на законодательном уровне нормы и требования, исключающие произвольное использование ресурсов мирового океана в корыстных целях. 

Кроме того этот праздник стал возможностью почтить рыбаков, которые работают на рыболовецких судах, месяцами находятся в открытом море, на износ трудятся в периоды путины, вылавливают и обрабатывают рыбу, доставляют ценный груз на сушу. Эта работа требует выносливости, физической силы и психологической устойчивости, и Всемирный день рыболовства позволяет поблагодарить рыбаков за их труд. 

Факт. Торжественному дню присвоена постоянная дата ― 27 июня. В этом году она выпадает на воскресенье. Празднуют его не только в России, но также на Украине, Белоруссии, Норвегии, Швеции и других странах. 

Всемирный день рыболовства: чем порадует рыбаков любимый праздник в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

Как отметят 27 июня День рыболовства

В календарь национальных праздников Всемирный день рыболовства не включен. А потому его отмечают лишь люди, влюбленные в рыбалку, и те, кто работает в рыбном промысле. Для первых ― это прекрасная возможность посвятить целый день своему хобби, для вторых ― расслабиться и ненадолго отдохнуть от трудовых будней. 

Рыбаки-любители, конечно, отправляются на природу: посидеть на берегу реки или озера с удочкой, выйти в море на катере. Выходной позволяет запланировать отдых с семьей или с друзьями: искупаться и позагорать на берегу, сварить ароматной ухи и наслаждаться ее богатым вкусом. 

Поклонники профессиональной рыбалки используют праздник с пользой: проводят рыболовные турниры и соревнуются в мастерстве рыбной ловли. В 2021 году к Всемирному дню рыболовства приурочено проведение одного из самых популярных в России рыболовецких турниров ― PAL. В нем участвуют команды рыбаков, а побеждает та, которая представит в финале самый богатый улов. 

Интересно, что праздник привлекает внимание и людей, далеких от рыбалки. Ему посвящают выставки и тематические концерты, которые проводят дворцы культуры в разных регионах страны. В этом году анонсировали проведение праздничных мероприятий районные дома культуры Московской области и республики Башкортостан. 

День рыболовства может быть и семейным праздником
pixabay.com  / Pexels

Интересные факты к Всемирному дню рыболовства

1.    Огромная заслуга в становлении рыбохозяйственной науки принадлежит советским ученым. Именно отечественные специалисты в 50-70-е годы прошлого века описали огромное количество видов рыб, которые были признаны промысловыми, и вылов которых продолжается до настоящего времени. 

2.    Объем промышленного лова ежегодно возрастает. На первом месте по этому показателю находится Китай, который с начала 2000-х годов уверенно удерживает лидерство в сфере экспорта рыбы. Вторая рыболовецкая держава ― Индонезия, за ней по объемам улова следуют США. Наша страна занимает четвертую строчку рейтинга, оставаясь крупнейшим производителем и экспортером минтая, хека и лососевых рыб. 

3.    Для контроля отрасли на государственном уровне создано Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). Оно призвано сохранять биоресурсы внутренних вод России, поддерживать рыбохозяйственную деятельность и развитие аквакультуры. Благодаря организации рыбоводческих хозяйств потребность в вылове рыбы снижается. 

4.    В 2020 году в нашей стране вступил в силу закон о «Любительском рыболовстве». Он отметил введенную ранее норму об оплате за лов в общественных водоемах и ввел строгие ограничения по использованию для рыбалки взрывчатых и химических веществ.

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