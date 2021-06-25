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Наземная поисково-спасательная группа выдвинулась к месту крушения Ми-8 в Ленобласти

  /   Обновлено: 25 июня 2021 00:14
Происшествия
Наземная поисково-спасательная группа выдвинулась к месту крушения Ми-8 в Ленобласти
Федеральное агентство новостей

Гатчина, 25 июня. К месту падения вертолета выдвинулась наземная поисково-спасательная группа. Этой информацией c ФАН поделился источник в Западном военном округе.

Вертолет Ми-8 рухнул в Гатчинском районе Ленинградской области. Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.

Ранее сообщалось, что это происшествие унесло жизни трех членов экипажа. Вертолет упал в районе деревни Корпикюля. Информации о причинах крушения Ми-8 пока нет, однако Росгвардия уже заявила, что воздушное судно принадлежит ведомству.

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