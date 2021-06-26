Эксперт рассказал, каким компаниям стоит вернуть сотрудников в офис

Весной 2020 года российские компании в срочном порядке перешли на удаленный формат работы. Спустя год многие ограничения отменены, и бизнес постепенно начинает возвращать сотрудников в офисы. Процесс этот непростой: опять нужно ломать устоявшиеся бизнес-процессы, адаптировать команду к новым условиям, придумывать решения для тех, кто не хочет выходить в офис по соображениям безопасности.

Однако пандемия показала, что трудиться продуктивно можно откуда угодно. Крупнейшие компании мира сохраняют удаленный или гибридный формат работы. При этом многие организации, напротив, настаивают на том, чтобы вакцинированные сотрудники вернулись в офисы. Генеральный директор проектно-изыскательной компании «Дорианс», автор философии взаимоотношений с заказчиками «Прозрачное проектирование» Сергей Луценко поделился с ФАН своим мнением о том, каким компаниям стоит вернуть сотрудников в офис.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт считает, что на данном этапе развития информационных технологий человечество еще не достигло того уровня, чтобы полностью заменить живое общение. Кроме того, считает он, на удаленке хорошей работе постоянно мешают семейные дела, поэтому пропадает концентрация, хромает качество.

«Информационно-телекоммуникационные технологии еще не достигли такого уровня, при котором смогли бы полноценно заменить живое общение, поэтому при работе над сложными продуктами, в проектных работах, где задействована группа лиц разной квалификации и специальностей, ее членам лучше общаться вживую. Таким людям лучше возвращаться в офис, а не работать на удаленке, потому что не тот контроль и не та концентрация. Еще и отвлекающие семейные дела. Из-за этого может хромать качество проекта», — сказал собеседник Федерального агентства новостей.

Когда живое общение заменит голограмма, работа на удаленке станет более продуктивной и эффективной, отмечает Сергей Луценко. На данный момент, уверяет специалист, очень важно личное присутствие сотрудника не рабочем месте — в офисе.

«Когда прогресс дойдет до использования голограмм, возможно, они станут полноценной заменой живого общения, но пока этого нет. Чем сложнее продукт, тем важнее личное присутствие, личное общение», — рассказал он.

Федеральное агентство новостей /

По словам эксперта, многие компании просто вынуждены требовать от своих сотрудников, чтобы они работали из офисов. А все из-за того, что многие клиенты и заказчики хотят видеть, что они взаимодействуют с организацией, где слаженный и профессиональный коллектив.

«Мы держим сотрудников в офисе в силу сложности выполняемых работ. Кроме того, у нас в офисе висят камеры, транслирующие звук и картинку на сайт компании. Это сделано для того, чтобы заказчики могли видеть, что у нас действительно есть команда специалистов, работающих над их проектами. Можно, конечно, создавать какие-то чаты, общаться в задачниках, но все равно это не то. Недобросовестные компании могут создать фейковые аккаунты, иллюзию того, что у них есть специалисты. Под камерами такую иллюзию не создашь», — резюмировал Сергей Луценко.

Ранее председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников в интервью ФАН рассказал о риске недопуска к работе врачей без прививок. По его словам, в сфере здравоохранения остается от 20 до 30 работников, которые не сталкивались с заболеванием и не прошли курс вакцинации.