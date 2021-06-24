Эксперты обсудили причины и последствия британской провокации в Крыму

Инцидент с британским эсминцем Defender, нарушившим морские границы России, ожидаемо поднял волну общественных обсуждений — военные эксперты и политики до сих пор оценивают возможные последствия и риски. Понять, приведет ли провокационная ситуация к еще большим инцидентам в Черном море, специалисты попытались в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

Так, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что действия ВМС Британии, которые удалось остановить только предупредительными выстрелами по курсу судна, могли привести к не такому гуманному исходу.

«Это потому, что мы русские и не хотим лишних инцидентов, хотя положено было бы, чтобы эти бомбы легли на палубу, потому что была сделана масса предупреждений, на которые эсминец не среагировал. <…> В данном случае любая цивилизованная страна после проведения таких серьезных предупредительных мероприятий могла потопить этот корабль», — считает политик.

prt scr / tvzvezda.ru / Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА»

Немного другого мнения придерживается доктор военных наук Константин Сивков, утверждающий, что действия со стороны России были законны, несмотря на то, что британский военный корабль нарушил как минимум три пункта Конвенции ООН по морскому праву.

«Эта провокация была предпринята неспроста: вокруг России в этом регионе наблюдается чрезвычайно серьезная и сложная обстановка. <…> В такой зоне высокой напряженности, в условиях, когда наш вероятный противник уже имеет достаточно серьезную развернутую группировку у наших границ, топить такой корабль или предпринимать меры по его аресту — это спровоцировать с большой вероятностью крупномасштабный конфликт, уже близкий к третьей мировой войне», — поясняет военный эксперт.

Жесткий ответ российской стороны заставил англичан пойти на попятную, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, ведь, по словам Сивкова, прицельное бомбометание по судну со стопроцентной вероятностью привело бы к его полному затоплению. Поэтому очевидно, что намеренная психологическая и дипломатическая провокация со стороны Британии могла стать информационным поводом для возвращения в мировую повестку.

«Что касается Великобритании, я думаю, в эту повестку ей войти просто необходимо. Поэтому и участие данного корабля в учениях как раз с этим связано. <…> К нашей суверенной целостности государственной границы, где бы она ни проходила, относятся очень серьезно, и она защищена абсолютно везде, а Крым и Севастополь — особенно защищенные регионы. Поэтому проверять, что называется, на дурачка, заходить в наши территориальные воды и смотреть, как у нас будет работать береговая охрана, наверное, не надо, и я б этого не советовал», — подчеркнул один из гостей эфира, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Федеральное агентство новостей /

Как заверила член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди, в регионе ситуацию восприняли спокойно, ведь крымчане уверены, что российские флот и армия способны их защитить. Односторонняя реакция у жителей региона, согласно словам политика, и к самим учениям НАТО в Черном море.