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Эксперт оценил эффективность украинской госпропаганды

Политика
Эксперт оценил эффективность украинской госпропаганды
Федеральное агентство новостей  / 

Бесконечно занимаясь самолюбованием, украинская власть может переоценить свои возможности и наделать массу ошибок. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Киевская пропаганда становится все более безальтернативной на территории Украины: после разгрома оппозиционных медиа, а также преследования работавших в них журналистов сложно найти СМИ, которое представляло бы отличную от государственной точку зрения. Президент страны Владимир Зеленский продолжает борьбу с инакомыслием, поручая судам возбуждать уголовные дела по отношению к борющимся против политикам, таким, как Виктор Медведчук, глава «Оппозиционной платформы — за жизнь». В этих условиях правду о преступлениях ВСУ в Донбассе крайне удобно как скрывать, так и представлять в выгодном для украинских властей свете.

«С точки зрения официального дискурса войска ДНР и ЛНР чуть ли не сами себя обстреливают, — заметил Корнилов. — При этом мы видим, что между собой, в соцсетях, украинцы откровенно празднуют очередные обстрелы ВСУ Донецка и славят свои диверсионные группы. То есть они прекрасно понимают, кто на самом деле совершал все эти теракты».

В этом смысле, продолжил политолог, украинская пропаганда для «официального внешнего и внутреннего пользования» остается неизменной на протяжении последних семи лет. При этом, отметил он, антивоенные настроения в стране довольно сильны.

Эксперт оценил эффективность украинской госпропаганды
Федеральное агентство новостей  / 

«Есть очень много украинцев, которые устали от войны и хотят мира любой ценой, — заметил эксперт. — Опросы среди жителей страны показывают, что многие из них выступают за прямые переговоры с республиками Донбасса, чтобы прекратить кровопролитие».

Вместе с тем, добавил собеседник ФАН, тревожной тенденцией является то, что за последние год-полтора выросли «ура-патриотические» и милитаристские настроения в украинском обществе.

«И они даже стали превалировать, чего не было на момент избрания Владимира Зеленского президентом Украины, — подчеркнул Корнилов. — Это свидетельствует о том, что накрутка пропаганды о том, что ВСУ — самая сильная армия в мире, Европе, еще где-нибудь — дает о себе знать. Подобные настроения могут привести к серьезным заблуждениям, а стало быть, и не менее серьезным ошибкам вроде тех, что совершал Петр Порошенко в начале 2015 года».

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