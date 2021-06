Московский рокер рассказал ФАН, как играл с легендарными Queen

Санкт-Петербург, 24 июня. Гитарист российской рок-группы «Зверобой» Алексей Йовчев поделился в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» воспоминаниями о совместной работе с легендарной британской группой Queen. Музыкантам в свое время удалось посотрудничать в рамках крупного международного проекта — мюзикла We Will Rock You, названного в честь одноименной песни коллектива.

Федеральное агентство новостей /

Дело было в 2004 году, когда постановка добралась до российской столицы, куда культовые музыканты приезжали в процессе подготовки. Само же сценическое произведение было написано за два года до этого английским драматургом Бэном Элтоном в сотрудничестве с участниками Queen — Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. Премьера, соответственно, состоялась в Лондоне.

«Мне действительно посчастливилось с ними напрямую сотрудничать – они прилетали в Москву неоднократно. Мы стояли на одной сцене, играли, мастер-классы были. Для меня это был колоссальный опыт как для музыканта. И, безусловно, неоценимый. Сейчас вспоминаешь это как яркую вспышку, какой-то чудесный сон», — рассказал Алексей Йовчев.

Для гитариста этот яркий эпизод стал не просто головокружительным воспоминанием, но и прекрасной профессиональной школой. По признанию Йовчева, опыт пригодился ему при дальнейшей работе в группе «Зверобой».

