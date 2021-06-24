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Сивков предложил выставить Британии счет за глушение рыбы при инциденте в Черном море

  /   Обновлено: 24 июня 2021 16:13
Армия
Сивков предложил выставить Британии счет за глушение рыбы при инциденте в Черном море
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 24 июня. Российские военные проявили профессионализм во время вторжения британского эсминца, и теперь Лондон должен компенсировать ущерб, заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Так эксперт прокомментировал вчерашнюю провокацию Военно-морских сил Великобритании. В полдень эсминец HMS Defender незаконно пересек морскую границу РФ у крымского побережья и вошел на три километра вглубь территориальных вод страны. Черноморский флот был вынужден открыть предупредительный огонь. Лишь после этого британский корабль сменил курс.

Позже в министерстве обороны Соединенного Королевства стали отрицать произошедшее. Чиновники также утверждают, что российские военные не открывали огонь. Сивков, в свою очередь, напомнил, что Черноморский флот применил оружие не с целью уничтожить судно. Четыре выпущенных снаряда взорвались на расстоянии, достаточном, чтобы не повредить эсминец. Несмотря на это, корабль был в шаге от уничтожения.

«Береговые батареи Крыма держали эсминец на прицеле и в любой момент могли уничтожить его крылатыми ракетами. Аналогично готова к атаке была и авиация», — рассказал Сивков в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в рамках пресс-конференции на тему "Украино-американские учения как провокация большой войны".

По его словам, Британия должна ответить за произошедшее. В связи с этим он предложил выставить Лондону счет «за глушение нашей рыбы», которая погибла во время провокации.

Ранее инцидент прокомментировали жители Соединенного Королевства. Они назвали провокацию поражением британского флота.

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россия черное море британия сивков
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